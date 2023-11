Moeten we België-Servië wel spelen? "We zullen er alleen fysiek zijn..."

De vriendschappelijke wedstrijd van woensdag tussen België en Servië is een complete grap aan het worden. De wedstrijd wordt in Leuven gespeeld vanwege de rampzalige staat van het veld in het Koning Boudewijnstadion. Nu lijkt de Servische coach er ook niet veel aandacht aan te besteden...

Hoewel de Servische coach Dragan Stojkovic dinsdag geen persconferentie hield wegens tijdgebrek, had hij daags voordien al wel de Servische pers te woord gestaan. De tacticus was heel eerlijk en gaf toe dat deze wedstrijd niet veel betekent voor zijn team. Servië heeft een zeer belangrijke wedstrijd voor de boeg tegen Bulgarije met oog op kwalificatie voor Euro 2024. Volgens Stojkovic komt deze wedstrijd "op een delicaat moment". "Fysiek zijn we dan wel in Brussel, met onze gedachten zitten we al bij de wedstrijd tegen Bulgarije", vertaalde HLN de coach.





Volg België - Servië live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45 (15/11).