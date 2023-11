Publiek van Club Brugge blijft maar morren over eigen spelers: "Voor hem zal het heel moeilijk worden"

Club Brugge heeft nog steeds het elan niet gevonden in de Jupiler Pro League. Ook de derby tegen Cercle bracht blauwzwart niet terug op het juiste pad.

“Ze hebben het recht om kritisch te zijn”, zegt Brecht Dejaegere in Extra Time over de supporters van Club Brugge in de derby tegen Cercle.

Al heeft dat soms ook een averechts effect. “Ik vond dat bepaalde spelers op bepaalde momenten met schrik speelden, want elke bal naar achter was er enorm veel gefluit. Dan zag je, ik herinner me Mechele, hij wou de bal terugspelen, maar hield hem in en zocht een andere oplossing terwijl het op dat moment de beste oplossing was.”

Nochtans speelde Club Brugge zondag veel beter voetbal tegen Cercle, dan de Europese wedstrijd van afgelopen donderdag tegen Lugano. En toen werd met 2-0 gewonnen.

“Het publiek begon inderdaad heel snel te morren en negatief te zijn”, pikt Arnar Vidarsson in. “Terwijl Club tegen Cercle probeerde door die pressing heen te spelen. Soms mochten ze meer durven, door die eerste press. Al konden ze nog beter.”

Exponent van de negatieve reacties is Zinckernagel. “Je voelt ook hoe er gesproken wordt over Zinckernagel. Het was de transfer van de trainer. Hij verloor tegen Cercle eens de bal, schakelde meteen om en veroverde de bal, maar toch reageerde het publiek negatief. Ze gaan niet meer achter hem staan, zelfs als hij met inzet speelt in een derby. Voor hem zal het heel moeilijk worden.”