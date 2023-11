Zweden met extra maatregelen één maand na aanslag in Brussel weer op interland

Een maand na de aanslag in Brussel waarbij twee supporters het leven lieten komt de Zweedse nationale ploeg weer in actie. Ze spelen in Azerbeidzjan en nemen extra maatregelen.

De aanslag in Brussel waarbij twee Zweedse voetbalsupporters het leven lieten zorgde ervoor dat de match tijdens de rust uit veiligheidsoverwegingen stopgezet werd. De dader werd een dag later doodgeschoten.

Exact een maand later komt Zweden opnieuw aan voetballen toe. Er staat een uitwedstrijd bij Azerbeidzjan op de agenda. Dat gebeurt met extra maatregelen. Zo werd het logo van de bus gehaald en reizen de spelers in burgerkledij. Ook een klein aantal fans maakt de verplaatsing mee.

Security manager Stefan Dejemyr schat de trip naar Bakoe als veilig in. “Het dreigingsniveau voor terrorisme wordt er ingeschat als laag. We hebben er goede contacten en ik maak me geen zorgen over onze trip”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Een vijftigtal Zweedse fans maakt ook mee de verplaatsing. Bondscoach Janne Andersson was alvast heel erg lovend voor hen. “De mensen die mee naar Baku komen zijn helden, zeker omdat we ook niks meer hebben om voor te spelen. Zo spijtig dat ze zo’n shit hebben moeten meemaken.”

Ondanks het lage dreigingsgevaar worden ze toch gevraagd om shirts en sjaals achterwege te laten. “Het is belangrijk dat we opkomen voor ons land en onze kleuren, maar het is niet het moment om je roekeloos te gedragen. Als je nog maar een beetje twijfelt, moet je je niet in het geel en blauw kleden. Of pas wanneer je in het stadion bent”, besluit Dejemyr.