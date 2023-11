Eden Hazard op training: "Zijn tong hing uit zijn mond"

Eden Hazard die geen bal meer aanraakt? Dat is nu ook wel te veel gevraagd. De ex-voetballer heeft ook nog wel wat voetballende zoons rondlopen. En die kan hij nog wel het een en ander bijbrengen.

Zo stond Eden ineens op training bij de Spaanse derdeklasser Rayo Majadahonda, waar zijn oudste zoon Yannis speelt. Hazard trainde er mee met de U13. Volgens de Spaanse pers kwam het idee van hemzelf.

“Hij vond het geweldig. Al zei hij op een bepaald moment wel dat zijn tong uit z'n mond hing”, lacht clubcoördinator Adrián Costa. Hazard doste zich voor de gelegenheid uit in het wedstrijdtenue van de derdeklasser en amuseerde zich rot.

“Eerst werd er getraind op passing, nadien deden we rondo’s en werd er geoefend op het houden van balbezit”, vertelt clubcoördinator Adrián Costa bij het Spaanse ‘Relevo’. “Als afsluiter was er een wedstrijd van 20 minuten.”

“Wat moest ik zeggen toen hij met het voorstel kwam? Het is voor ons een genoegen om zo’n voetballegende bij ons te hebben. Hij is zo een aardige kerel. Carlos (de coach van de U13, red.) bekende dat het de gelukkigste dag van zijn leven was. Hij heeft nog veel meer foto’s genomen.”