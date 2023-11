Jonge Anderlecht-middenvelder redt Belgische U19 met Wesley Sonck van afgang

De U19 van België is begonnen aan zijn kwalificatiecampagne voor het volgende UEFA Europees Kampioenschap. België deelde de buit in Slovenië dankzij een gelijkmaker van Lars Montegnies van Anderlecht.

De U19 van de Rode Duivels, dat is ingedeeld in een groep met Slovenië, Albanië en Ierland, moet bij de beste twee eindigen om zich te plaatsen voor de volgende kwalificatieronde voor het Europees kampioenschap, dat tussen oktober en november in Duitsland wordt gehouden.

Op de eerste speeldag reisden de Jonge Duivels af naar Slovenië. De wedstrijd leek moeizaam te verlopen, maar kort na rust openden de Slovenen de score vanop de stip. Niet veel later bracht Lars Montegnies (van RSCA Futures) de Jonge Duivels van Wesley Sonck terug in de wedstrijd met een doelpunt. De eindstand bleef uiteindelijk 1-1.

België ontvangt nu Albanië (18/11) en Ierland (21/11). Hieronder de opstelling waar Wesley Sonck voor koos tegen Slovenië.