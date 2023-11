Maakt Koen Casteels zich op voor een terugkeer naar de Jupiler Pro League? Doelman Rode Duivels antwoordt zelf

Koen Casteels, de eerste doelman van de Rode Duivels sinds de afwezigheid van Courtois, heeft zijn vertrek bij Wolfsburg al aangekondigd. De 31-jarige doelman is op zoek naar een nieuw avontuur.

Na negen seizoenen en meer dan 250 wedstrijden in de Bundesliga heeft Koen Casteels zijn vertrek bij Wolfsburg aan het einde van het seizoen al aangekondigd. De 31-jarige doelman is op zoek naar een nieuw avontuur en sluit nog geen deuren.

"Ik ben in goede vorm en ik heb niet het gevoel dat mijn carrière ten einde loopt. Ik wil een goed team vinden dat goed speelt en in een goede competitie. Ik zal ook rekening houden met de wensen van mijn familie. Ik sluit niet uit dat ik in de Bundesliga blijf. Saoedi-Arabië? Met het aantal geweldige spelers daar, is het niet meer zo exotisch", vertelde hij bij La Dernière Heure.

De in Duitsland zeer gerespecteerde Casteels verliet Genk in 2011 voor Hoffenheim. Is een terugkeer naar België een mogelijkheid? "Het is niet mijn eerste keuze, maar ik sluit de deur niet voor een terugkeer op termijn. Als er over drie of vier jaar een goed aanbod komt, waarom niet. Ik kom terug en ga in België wonen, maar ik zou mijn carrière ook heel goed in het buitenland kunnen afmaken."