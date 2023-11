Nieuwe NBA-ster daagt op... in truitje van Anderlecht

De Portland Trailblazers hebben een nieuwe hype en het is een Belg. Toumani Camara is er hot en de in Brussel geboren forward heeft zijn roots duidelijk niet vergeten.

Camara werd voor de match tegen de Utah Jazz gespot in de lobby van het hotel met een Anderlecht-truitje aan. Gepersonaliseerd door de club. De Trailblazers zetten het meteen op hun sociale media en het werd gretig gedeeld door Anderlecht. Camara kreeg tegen de Jazz zelfs zijn eerste basisplaats van het seizoen en scoorde negen punten en grabbelde vijf rebounds bij elkaar in het 99-115 verlies. 'Toomany buckets' zoals zijn bijnaam luidt, heeft een goeie start gemaakt in de NBA en lijkt nu al een garantie te zijn voor heel wat jaren in de grootste basketbalcompetitie ter wereld. reppin’ šŸ‡§šŸ‡Ŗ@rscanderlecht x @toomany_buckets pic.twitter.com/1B6MDRTjEc — Portland Trail Blazers (@trailblazers) November 15, 2023