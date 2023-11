Ook bij Anderlecht houden ze hun hart vast en kijken ze met bezorgde blik naar boven

De Belgische voetbalbond informeerde gisteren bij Anderlecht of ze het zagen zitten dat de Rode Duivels zouden uitwijken naar het Lotto Park. Paars-wit liet hen echter weten dat ze met hetzelfde probleem kampen.

De grasmat van het Lotto Park lag er al niet goed bij. De greenkeepers werkten na elke thuismatch koortsachtig om het veld telkens weer bespeelbaar te krijgen. Dat is al meer dan een maand het geval. Door de overvloedige regen van eerder was er al een schimmel in het veld opgetreden.

Dat is er uiteraard niet beter op geraakt de voorbije weken. Anderlecht zit met zorgen als dit nog even aanhoudt, want de grond is helemaal verzadigd en daar kunnen ze weinig aan doen. Volgende week speelt Anderlecht thuis tegen Molenbeek.

De week erna zouden de RSCA Futures er in principe moeten spelen tegen Beveren en vier dagen later is het de bekermatch tegen Standard. Nog eens vier dagen later is het in de competitie tegen Standard. En midweeks ontvangt Union er Liverpool. En maar hopen dat de regen even stopt... Want het veld ziet af.