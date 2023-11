Peter Vandenbempt neemt duidelijk geen blad voor de mond: "Puur amateurisme, het is een afgang en een blamage"

De wedstrijd van de Rode Duivels tegen Servië zal niet doorgaan in het Koning Boudewijnstadion. Het veld was onbespeelbaar door de hevige regen. In plaats daarvan gaat het duel door in Leuven.

Pierre Clam, directeur van de sportdienst van de Stad Brussel, had anders wel een mooie uitleg voor het gebeuren. Hij vertelde dat ze in Brussel verrast werden door het weer. Het veld op voorhand bedekken ging ook niet, want ze hebben in Brussel helemaal geen zeil. "Voor de match van zondag tegen Azerbeidzjan lenen we het zeil van Anderlecht", vertelde Clam aan Sporza.

"Puur amateurisme", stelt Peter Vandenbempt bij Sporza. "Verrast? Dat is een nepargument. Er was overal veel regen voorspeld. In West-Vlaanderen is er hoge watersnood, maar werd er afgelopen weekend wel gevoetbald in Brugge."

Maar de voetbalanalist gaat nog verder. "Het is een afgang en blamage voor de Stad Brussel. Als je meer dan 150.000 euro huur vraagt aan de Belgische voetbalbond, mogen die toch op zijn minst verwachten dat het veld in orde is."

Vandenbempt kwam ook nog met een leuke onthulling. "Ik heb me laten vertellen dat de Europese voetbalbond UEFA voor elke match in het Koning Boudewijnstadion een uitzondering moet geven, omdat het ongeschikt is voor internationaal voetbal. Binnenkort moeten we in Rijsel naar onze nationale ploeg gaan kijken."