'Standard moet vertrek van jonge sterkhouder naar Serie A vrezen'

Standard begon heel zwak aan het seizoen, maar ondertussen lijkt de trein min of meer op de rails te staan. Al waren de Rouches afgelopen weekend toch een maatje te klein voor de landskampioen.

Onder Ronny Deila was Cihan Canak vaak invaller, maar de middenvelder blijft de nodige progressie boeken en speelde onder Carl Hoefkens toch ook al twaalf keer mee.

Hij werkt met de oud-makelaar van Romelu Lukaku samen en die is bezig met zijn pupil aan clubs in de Serie A te slijten. En de interesse zou er wel degelijk zijn.

De ex-jeugdinternational komt sinds vorig jaar ook uit voor de Turkse nationale ploeg, waar hij dit seizoen al vier keer bij de U21 in actie kwam.

Volgens Transfermarkt is zijn waarde ondertussen al gestegen naar 3 miljoen euro, waardoor Standard wel aardig zal cashen bij een mogelijk vertrek.

De vraag is niet of Canak zal vertrekken naar een betere competitie, maar wel wanneer dat zal gebeuren. Voorlopig ligt hij op Sclessin nog tot 2026 onder contract.

Makelaar Federico Pastorello liet bij Tuttomercatoweb dat Canak een grote toekomst tegemoet gaat en de kans is heel groot dat dit binnenkort in de Serie A is.