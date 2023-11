Voetbalgrap die te ver gaat? "De stank was op de duur niet meer te harden"

In een kleedkamer worden wel wat grapjes uitgehaald. Het zijn eigenlijk grote kinderen bij elkaar. En dan gebeurt er wel het een en ander. En in elke kleedkamer heb je er wel eentje die af en toe te ver gaat.

In Het Nieuwsblad vertelt Mathieu Maertens zijn verhalen. De aanvallende middenvelder van OH Leuven begon zijn carrière bij Cercle Brugge en daar konden ze er blijkbaar wel wat van.

"In een kleedkamer zie je wel wat natuurlijk", aldus Maertens. "Bij mijn eerste stage met Cercle hebben ze onze hotelkamer verbouwd. Alles overhoop, overal wc-papier, allemaal met de groeten van Stef Wils, Kristof D'haene, Hans Cornelis en Tim Smolders."

"Maar dat valt nog mee. Die rotte vis die ze verstopt hadden in de ­auto van Benjamin Lambot was een pak erger. De stank was op den duur niet meer te harden. En vind dat maar eens, hè? Hij is dagenlang met open ramen naar de training gekomen.”