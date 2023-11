KAA Gent haalt nieuwkomer met internationale allure in huis vlak voor héél belangrijke wintermercato

Marco Verheuge werd de opvolger van Samuel Cardenas bij KAA Gent en werd er de coördinator van de scouting - Cardena was Head of Scouting, een subtiel verschil al dan niet bewust bij de Buffalo's zo gekozen.

Verheuge heeft grote kwaliteiten als scout, maar heeft niet meteen een groot internationaal netwerk. Hier en daar werd geopperd dat de macht van Hein Vanhaezebrouck ook wat betreft transfers groter zou gaan worden.

🇧🇪🦬 I am delighted to announce that I will be joining the scouting department of @KAAGent. A special thank you to Marco Verheuge for providing me with this incredible opportunity. Excited for the challenges and victories ahead!



⚽️ As I conclude my chapter with FC Dinamo Tbilisi… pic.twitter.com/GCqlFSekFv