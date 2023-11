Mark McKenzie speelde zijn 100e wedstrijd voor Genk, maar wat brengt de toekomst?

Mark McKenzie speelde afgelopen weekend zijn 100e wedstrijd in het shirt van Genk. Een speciaal nummer voor de Amerikaan.

McKenzie beseft goed dat niet al te veel spelers dit kunnen zeggen. "Het is geweldig om te kunnen zeggen dat ik al 100 wedstrijden voor de club heb gespeeld. Veel spelers krijgen die kans niet dus ik ben erg dankbaar voor de steun van de staf, van Dimitri (de Condé n.v.d.r)."

"Het was een speciale dag voor mij. Ook leuk dat we het met de drie punten hebben kunnen doen, dat is de beste manier om het te vieren. Ik beschouw het zeker niet als vanzelfsprekend", gaat de verdediger verder.

Komen er nu nog 100 wedstrijden bij dan? "We blijven gaan. Wie weet hoeveel het er nog zullen worden. Er is nog een heel seizoen voor ogen. Ik denk nog niet aan de volgende stap", antwoordde de goedlachse Amerikaan.