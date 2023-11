Anderlecht-jongeling verklapt hoe hij nu ineens boven water is gekomen, maar had toch schrik tijdens de zomermercato

De laatste weken is Mario Stroeykens gewoon een basisspeler geworden bij Anderlecht. Dat zag niet iedereen aankomen, gezien de vele transfers die er deze zomer gedaan werden. Ook de 19-jarige middenvelder/aanvaller twijfelde.

Want zijn contract liep volgende zomer af en het duurde lang vooraleer hij wou verlengen. "Dan begin je sowieso na te denken. Daar ga ik niet over liegen. Ik zat met de vraag of ik nog wel in de plannen paste", geeft hij toe bij Het Nieuwsblad.

Bij Anderlecht was het wel altijd duidelijk dat ze met hem door wilden. "De coach en de directie hebben het goed duidelijk gemaakt wat hun plan en visie was. We zaten op dezelfde lijn. Dat wilde ik weten. Ik moet eerlijk zeggen dat ik op het einde van de transferperiode wel dacht van: oei, er komen veel goede spelers, misschien komt mijn plaats wel in gevaar."

Stroeykens zette echter door en veranderde ook een paar zaken. "Dat ik de jongste weken in de basis sta, is omdat ik nu ook echt als een prof leef. Ik weet wat ik een dag voor de wedstrijd moet doen: op tafel gaan liggen bij de kine, mezelf laten checken. Ook let ik op wat ik eet in de week. In de jeugd let je niet echt op die details.”