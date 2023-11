Onana neemt standpunt in over zijn toekomst: "Maar ik wil niet arrogant overkomen"

Amadou Onana heeft de selectie van de Rode Duivels verlaten. Hij heeft last van een kuitblessure en komt niet meer in actie.

Afgelopen zomer waren er heel wat clubs geïnteresseerd in Amadou Onana. Onze landgenoot maakte echter geen move en bleef bij Everton. Hij heeft nog een contract tot 2027, zijn marktwaarde wordt op 50 miljoen euro geschat, maar voor die prijs zal hij nooit vertrekken.

“Ik ben ervan overtuigd dat er voor mij geen limieten zijn”, vertelt Onana aan Transfermark. “Ik wil niet arrogant overkomen, maar ik geloof dat ik bij een topclub kan belanden om daar regelmatig te spelen.”

Heel wat topclubs stonden nochtans in de rij om Onana weg te halen bij Everton. “Clubs klopten inderdaad aan, maar ik wilde blijven bij Everton om me te ontwikkelen en een topspeler te worden. Misschien wel de beste speler.”

Transfergeruchten doen de Rode Duivel alvast niet veel. “Ik probeer niks te lezen en blijf er allemaal ver vandaan. Ik wil focussen op wat echt belangrijk is. Everton gaf me de kans om in de Premier League te spelen. Ik wil daarvoor iets teruggeven. Dat kan enkel met goede prestaties.”