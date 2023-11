Jonge Duivel en Cercle-talent doet zeer verrassende uitspraak

Kazeem Olaigbe is een van de goudhaantjes die bij Cercle Brugge rondlopen. Hij maakt bovendien ook het mooie weer bij de Jonge Duivels.

Olaigbe liet zijn waarde al een paar keer merken op het veld. Hij mag geregeld invallen bij Cercle, hetzelfde geldt bij de Jonge Duivels. Bij de nationale ploeg scoorde hij drie van de laatste vier doelpunten.

Hij beseft zelf ook goed dat zijn invalbeurten dodelijk kunnen zijn. "Ik grijp de kansen die ik krijg: ik doe mijn best en breng iets in het team elke keer als ik in het veld kom. Als de anderen moe zijn, probeer ik mijn snelheid en explosiviteit te brengen. Tot nu toe werkt dat vrij goed! Maar als ik de volgende wedstrijd als starter begin, doe ik hetzelfde"

Toch weet hij uit te pakken met een verrassende uitspraak. Naar eigen zeggen blijft hij namelijk liever op de bank zitten. "Natuurlijk verhoogt het feit dat ik van de bank kom mijn motivatie: ik wil de coach bewijzen dat ik in de basiself kan staan. Maar ik blijf geduldig: als je geduldig bent als jongeling, kom je ver in je carrière. Maar als ik moet kiezen, blijf ik liever wildcard... als dat betekent dat ik gegarandeerd scoor."