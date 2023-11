Anderlecht-smaakmaker Dolberg ligt helemaal in de bovenste schuif: "Kasper Dolberg, dat is een speler die alles kan"

Kasper Dolberg heeft zich op korte tijd ontpopt tot grote smaakmaker bij Anderlecht. Dat is ook de Deense bondscoach niet ontgaan.

Niet enkel werd de aanvaller bij de selectie gehaald, hij viel ook in tijdens de slotfase van de thuiswedstrijd van Denemarken tegen Slovenië. De Denen wonnen deze interland in het kader van de EK-kwalificatie overigens met 2-1, onder meer dankzij een doelpunt van Thomas Delaney, ook al Anderlecht-speler.

De speelminuten voor Dolberg komen niet als een verrassing, want vooraf had bondscoach Kasper Hjulmand zich al lovend uitgelaten. "We weten dat hij goed is. Hij heeft veel meegemaakt in zijn leven en het lijdt geen enkele twijfel dat hij zich nu goed voelt, op en naast het veld."

© photonews

En over zijn enorme potentieel is ook Hjulmand overtuigd. Onder andere op basis van getuigenissen. "Spelers die al met hem gespeeld en getraind hebben, zeggen me: dat is een speler die alles kan", besluit Hjulmand. bij Anderlecht zit Dolberg aan 9 doelpunten en 1 assist in 13 wedstrijden.