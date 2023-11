Mark McKenzie maakt Genkse ambities duidelijk

KRC Genk krijgt een zeer moeilijke reeks wedstrijden in december. Na de interlandbreak volgen Standard, Fiorentina, KAA Gent en een bekerwedstrijd tegen Oostende. Tegen het einde van de maand zijn er ook nog Anderlecht en Antwerp.

Genk-verdediger Mark McKenzie beseft maar al te goed dat de interlandbreak nu op een goed moment komt. "We hebben een moeilijke reeks wedstrijden in december. We spelen tegen Standard, Fiorentina, KAA Gent, ... Al die wedstrijden zijn belangrijk."

De ambitie is duidelijk om Europees te overwinteren. Racing Genk zit nog in iedere competitie dus dat zal zwaar worden. "We willen in Europa blijven dus we moeten een resultaat halen op Fiorentina. We moeten het tegen Standard ook uit afhandelen. Dat is altijd een moeilijke wedstrijd. We willen het gat kleiner maken tussen ons en de top van het klassement, maar we willen ook uitlopen op de ploegen achter ons."

"Zo kunnen we in een goede uitgangspositie komen voor de tweede helft van het seizoen. Het is wedstrijd per wedstrijd nu en de drie punten zullen steeds de sleutel tot succes zijn", besluit McKenzie.