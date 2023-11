'Europese topclubs vechten om de nieuwe Jan Vertonghen binnen te halen'

Jan Vertonghen is een naam met faam in het voetbal. Zozeer zelfs dat opkomende talenten met hem vergeleken worden.

Spaanse kranten spreken van de interesse van een hele reeks topclubs voor Yarek Gasiorowski. De verdediger van Valencia zou wel eens de overstap kunnen maken naar de Premier League.

Vooral Arsenal zou aandringen op zijn komst, maar ook Europese topclubs zoals Real Madrid, Borussia Dortmund, Juventus en FC Barcelona hebben de nodige interesse in de Spaanse jeugdinternational.

Volgens Spaanse media staat er in de overeenkomst van Gasiorowski, die nog tot midden 2025 onder contract ligt bij Valencia, een afkoopclausule met een vast bedrag.

Die zou op 20 miljoen euro vastliggen, waardoor er eigenlijk niet onderhandeld moet worden over de transfersom. Volgens de scouts zou het profiel van Gasiorowski heel dicht bij dat van Jan Vertonghen liggen.

In Engeland noemen ze Gasiorowski zelfs al de nieuwe Jan Vertonghen. In het verleden speelde de verdediger van RSC Anderlecht bij Tottenham Hotspur in de Premier League.