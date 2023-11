Tedesco pakt uit met verrassing in de basis: Analisten stellen keuze in vraag

De Rode Duivels nemen het zondagavond op tegen Azerbeidzjan. Tedesco koos zijn elf.

In het middenveld zagen we een verrassende keuze. Aster Vranckx kwam naast Mangala in het middenveld te staan. Hij verving de geblesseerde Onana.

Ook de analisten merkten op dat het geen vanzelfsprekende keuze was. "Vranckx is een verrassing", begon Timmy Simons op VTM. "Ik denk dat Tedesco overtuigd is van Tielemans en andere jongens aan het werk wil zien. Van Vermeeren heeft hij al genoeg gezien, denk ik. In positieve zin."

Ook Olivier Deschacht deelde de mening van zijn collega. "Ik vind het een opmerkelijke keuze."