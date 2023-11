Heel onsmakelijk verhaal van topspeler die eigen bond onder vuur neemt: "Moesten ons douchen in onze eigen uitwerpselen"

Chili moest donderdagavond tegen Paraguay spelen. Dat werd een scoreloos gelijkspel. Maar het meest opzienbarende gebeurde op de persconferentie na de match. Sterspeler Alexis Sanchez deed een bijzonder onsmakelijke verhaal uit de doeken.

Sanchez was kwaad, vooral op de eigen Chileense bond, die hen wel heel erbarmelijke faciliteiten ter beschikking stelde. Hij maakte hen met de grond gelijk omwille van de omstandigheden.

"In ons trainingscentrum waren er al drie douches die niet werkten. Hebben we om de beurt moeten douchen", klonk het. De Chileense bond verhuisde de match naar het Monumental David Arellano, het stadion van de Chileense topclub Colo Colo.

Maar daar was het niet echt beter te noemen. "Vervolgens kom je in dat stadion, zet je de douche aan en word je overgoten met je eigen uitwerpselen. Is dit het nationale team of een derdeklasser?"