Oekraïne kan zich niet kwalificeren tegen Italië maar ziet scheidsrechter hoofdrol spelen: "Schandalig"

Oekraïne heeft zich niet kunnen kwalificeren voor EURO 2024. Dit na een 0-0 gelijkspel tegen Italië, al speelde de scheidsrechter een hoofdrol in de slotfase.

Oekraïne en Italië streden maandagavond om de kwalificatie voor het EK 2024 in Duitsland. De Italianen hadden genoeg aan een punt om door te stoten. Oekraïne moest winnen.

Italië nam de wedstrijd meteen in handen. De hele eerste helft en een groot deel van de tweede helft was van hen, maar er kon niet gescoord worden. Oekraïne kon af en toe tegenprikken, maar zorgde voor weinig gevaar.

Tegen het einde van de tweede helft ging Oekraïne dan toch plots hard op zoek naar een doelpunt om zich te kwalificeren. In de extra tijd werd er een fout gemaakt op Mudryk in de zestien. De bal was al weg en hij leek een tik te krijgen. De scheidsrechter en VAR moesten er niets van weten. Op X (Twitter) heeft iedereen dezelfde mening over de fase.

That's a penalty for Ukraine, disgraceful from ref.#UKRITA — Ossi Fritsche🇮🇪🇩🇪🇪🇺 (@OssiFritsche) November 20, 2023

Schandalig. Oekraïne wordt een glaszuivere penalty onthouden. #ukrita — Bas Perik (@BasPerik) November 20, 2023