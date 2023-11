Deze drie coaches zijn genomineerd voor Trofee Raymond Goethals: Twee uit de Jupiler Pro League en eentje uit het buitenland

De Trofee Raymond Goethals wordt uitgereikt aan de beste Belgische coach in het binnen of buitenland. De drie genomineerden zijn ondertussen bekendgemaakt.

De eerste genomineerde is Will Still. De nog steeds maar 31-jarige Still is momenteel coach bij Stade Reims. Daar werd hij in oktober van vorig jaar hoofdcoach. Hij zette meteen een indrukwekkende reeks neer van 17 wedstrijden ongeslagen te zijn. Momenteel staat de club op de vijfde plaats in de Ligue 1.

De tweede coach die de trofee kan winnen is Hein Vanhaezebrouck. Die won hem eerder al in 2015, toen hij met KAA Gent kampioen speelde. Dit is de vijfde keer dat hij genomineerd wordt, ook dit keer weer als KAA Gent-coach. De Buffalo's staan momenteel derde in de Jupiler Pro League.

Tenslotte is er ook nog Wouter Vrancken. Die werd voor de vierde keer genomineerd. Hij ontliep afgelopen seizoen net de titel tegen Antwerp op de slotspeeldag die we ons allemaal nog wel herinneren. Momenteel staat Genk vierde in de JPL.

Op 18 december wordt beslist wie de trofee wint. Ex-bondscoaches van België, scheidsrechters, ex-laureaten en leden van de organisatie zullen beslissen wie Karel Geraerts opvolgt.