Gerenommeerd Amerikaans medium voorspelt jackpot voor Belgische clubs: 'Anderlecht, Club Brugge, Genk, Gent én Antwerp mogen zich in de handen wrijven'

De komst van Lionel Messi naar de Major League Soccer heeft ervoor gezorgd dat voetbal een pak populairder is geworden in de Verenigde Staten. Zelfs de Jupiler Pro League wordt in de gaten gehouden.

ESPN pakt op de website uit met een heus overzicht van het Europese voetballandschap. Uiteraard worden de grote competities uitgelicht, maar ook de Jupiler Pro League krijgt een opvallende vermelding. Volgens het Amerikaanse medium is onze Belgische competitie immers dé perfecte visvijver voor scouts van topclubs. En dat is niet alles. Van enkele jongens wordt verwacht dat ze één van de komende maanden een toptransfer zullen maken. Jackpot Het gaat over Antonio Nusa, Zeno Debast, Arthur Vermeeren, Gift Orban en Bilal El Khannous. Groot nieuws? Helemaal niet. Al beseffen ook respectievelijk Club Brugge, RSC Anderlecht, Antwerp FC, KAA Gent en KRC Genk dat de kassa (héél) binnenkort zal rinkelen.