Opvallend: Gewezen Antwerp-spits tekent verrassend bij hekkensluiter in eerste amateur

Midden november werd er plots een verrassende transfer gedaan. Een gewezen Antwerp-spits die zonder club zat tekende bij Dessel Sport.

Het gaat hier om William Owusu. De spits zat zonder club maar tekende plots bij Dessel Sport, dat uitkomt in de eerste amateurklasse. Dat meldt Gazet Van Antwerpen. De Ghanees tekende een contract tot aan het einde van dit seizoen. Hij is meteen speelgerechtigd.

Hij zal Dessel Sport flink kunnen helpen, want die staan momenteel laatste in hun reeks. In dertien duels scoorde de club uit Dessel veertien keer.

Owusu zat niet stil en hield zich bezig met een personal coach. Hij was op zoek naar een nieuwe club, in België, zodat hij dichtbij zijn kinderen blijft. Die club heeft hij nu dus gevonden. Owusu speelde zo'n 139 wedstrijden bij Antwerp waarin hij 42 keer kon scoren.