Toby Alderweireld heeft er zijn zinnen op gezet: "Dat is toch waar ieder kind van droomt"

Toby Alderweireld heeft er een boerenjaar opzitten. De verdediger van Antwerp deed exact waarvoor hij terug kwam naar België: prijzen winnen. En nu hoopt hij dat het genoeg was om straks ook een individuele bekroning de lucht te mogen insteken.

Alderweireld speelde misschien wel zijn beste seizoen ooit. "Ik denk het wel. Bij Tottenham, bij de nationale ploeg: het is vaak net niet geweest in mijn carrière. Nu kwam ik hier aan en wonnen we in mijn eerste seizoen meteen alles", zegt hij in Het Nieuwsblad.

Met zijn winnende treffer in de laatste match als summum. "Ik heb mijn steentje toch bijgedragen, mag ik zeggen. Met de hele ploeg de meeste clean sheets, zelf zeven goals gemaakt, waarvan eentje die toch niet onbelangrijk was.”

De Gouden Schoen lonkt. Voor hem zou het een bekroning van zijn carrière zijn. "Ik ga niet liegen: dat zou fantastisch zijn. Als centrale verdediger probeer je zo onopvallend mogelijk te zijn. Als je moet tackelen of een schot moet blokken, dan stond je daarvoor eigenlijk al verkeerd."

"Dat is hoe ik ben opgeleid en hoe ik al mijn hele carrière speel. Het zou dus héél mooi zijn om toch beloond te worden met een individuele prijs. Dat is toch waar ieder kind van droomt? Dat ga ik dus zeker niet minimaliseren."