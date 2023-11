Groep des doods of een nieuwe konijnenpoot: waar hoopt u op voor de Rode Duivels?

De Rode Duivels zijn gekwalificeerd voor EURO 2024 in Duitsland. Ze wonnen hun groep én werden met hun 20 op 24 ook een van de vijf beste groepswinnaars En dat heeft dus zijn gevolgen voor de loting begin december.

Thuisland Duitsland is het enige land dat al weet waar en wanneer het speelt op EURO 2024 in eigen land. Het is toegewezen aan groep A en kreeg de positie A1 toegewezen. Alle 23 andere landen krijgen een random plaats toegewezen.

België is door zijn statuut als een van de vijf beste groepswinnaars wel alvast zeker dat het niet uitkomt tegen Duitsland. Ook Portugal - dat een perfect rapport afleverde onder Roberto Martinez - is geen optie, net als Frankrijk, Spanje en Engeland. Vijf kleppers die we dus alvast vermijden.

Pots confirmed for the #EURO2024 draw ✅ pic.twitter.com/cFfM6bXZ1t — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) November 21, 2023

Toch zijn er nog mogelijkheden genoeg om moeilijke lotingen voor de kiezen te krijgen. In pot 2 zit bijvoorbeeld onder meer Denemarken, in pot 3 Nederland en in pot 4 Italië. Dat lijkt meteen ook de moeilijkste loting die we kunnen krijgen.

Maar het kan ook makkelijker. Zo is een poule met Albanië, Slowakije en pakweg Luxemburg ook nog mogelijk. De voorbije jaren hadden we altijd veel meeval bij de lotingen, benieuwd of dat ook zo zal zijn begin december.

We zetten het nog even op een rijtje:

Pot 1: België, Duitsland, Portugal, Frankrijk, Engeland en Spanje

Pot 2: Hongarije, Denemarken, Oostenrijk, Albanië, Roemenië en Turkije

Pot 3 : Schotland, Slowakije, Tsjechië, Slovenië, Nederland en Kroatië

Pot 4: Zwitserland, Servië en Italië + 3 winnaars uit de play-offs in maart 2024

En dus stellen we u graag de vraag: wat is uw droomloting voor op het EK? Een moeilijke groep om meteen klaar te zijn voor wat komen gaat, of toch een goede opwarmer met een paar haalbare kaarten om zeker de achtste finales te halen? Laat het ons zeker weten in de poll.