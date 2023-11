Simon Mignolet ziet Club Brugge zwaar benadeeld worden

Club Brugge is niet aan zijn beste seizoen bezig. Blauw-zwart staat momenteel zevende in de stand met 20 punten.

Het gaat allemaal niet volgens plan bij Club Brugge. Coach Ronny Deila wordt meer in vraag gesteld, maar ook bij het transferbeleid van de club kunnen vraagtekens komen.

Zo haalde Club een aantal spelers die nog niet helemaal ontplooid zijn, waar veel geld voor werd betaald. Dat terwijl Anderlecht bijvoorbeeld Thorgan Hazard voor 'slechts' 4 miljoen euro kon overhalen. "Dat zijn de omstandigheden en de specifieke situatie van een club", merkt Mignolet op bij Het Belang van Limburg. "

Mignolet vindt dan ook dat Club zwaar benadeeld wordt op de transfermarkt. "De vraag is: kan Club Brugge Hazard ook halen voor vier miljoen? Wanneer Club komt aankloppen, gaat de prijs vaak omhoog. Vergelijk het met een rijke zakenman die een huis wil kopen: dat zal ook een prijs à la tête du client zijn."

"En dan is er ook nog het feit dat het businessmodel hier gebaseerd is op doorverkoop van jonge spelers met meerwaarde én dat Club financieel erg gezond is. Dat speelt allemaal mee. Op de positie van Thorgan zochten we ook niet direct iemand."