Helemaal uit beeld verdwenen bij Tedesco: "Spijtig dat ik niet eens een kans kreeg"

Domenico Tedesco heeft vorige week Zeno Debast als rechtsachter geprobeerd. Een duidelijk signaal voor jongens die onder de Duits-Italiaanse bondscoach nog niet werden opgeroepen. Ook Thomas Foket heeft de hint begrepen.

Foket staat nochtans bij de nummer 5 in Frankrijk, Reims, altijd in de basis. En hij werd er ook al eens uitgeroepen tot beste rechtsback van de competitie. Opmerkelijk dus dat Tedesco niet eens aan hem heeft gedacht. "Ik ben minder bezig met de Duivels de laatste tijd", geeft hij aan in MIDMID-podcast.

Tedesco heeft zijn ploeg al grotendeels gevormd. "Dat begrijp ik ook. Hij roept ook minder spelers op dan vroeger. Dat zijn de keuzes van Tedesco en daar heb ik me bij neergelegd."

Foket had graag kans gekregen

Nochtans zouden zijn prestaties een selectie rechtvaardigen als je ziet dat eerder Hugo Siquet werd opgeroepen. Foket is wel al 29. "Naar mijn gevoel kan ik erbij zijn. Ik was veel opgeroepen in een generatie die niet normaal was."

"Ik ga nooit het gevoel hebben dat ik er niet bij had kunnen zijn. Het enige spijtige is dat ik geen kans gekregen heb om eens mee te trainen. Maar als dat de keuze is van de trainer, dan is dat zijn keuze."