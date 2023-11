Onze trainersbarometer: is uw coach nog veilig? Deze twee zitten het meest op de wip

De interlandbreak is alweer ten einde. En dat hebben we in de Belgische competitie weten te overleven zonder extra ontslagenronde. Maar dat wil niet meteen iets zeggen over de komende weken en maanden.

Zeer veilig: Hein Vanhaezebrouck, Alexander Blessin, Brian Riemer, Miron Muslic

Union SG, KAA Gent, RSC Anderlecht en Cercle Brugge zijn de vier ploegen die op dit moment misschien hoger staan dan ze op dit moment hadden verwacht. Het maakt dat ze ook niet snel zullen denken aan een ontslag van hun coach. Het gaat eerder over misschien weggekocht worden dan echt over de laan worden uitgestuurd.

De vier clubs doen het prima en hebben geen enkele reden om te twijfelen aan hun coach. Zelfs als Hein Vanhaezebrouck zijn scherpe mening geeft, is er niemand die hem een strobreed in de weg legt. De kans dat deze vier het seizoen uitdoen is realistisch te noemen.

Veilig: Glen De Boeck, Besnik Hasi, Oscar Garcia, Wouter Vrancken, Thorsten Fink

KV Kortrijk, KV Mechelen en OH Leuven hebben nog maar net een nieuwe coach. De eerste maanden krijgen De Boeck, Hasi en Garcia dus zeker de kans om hun team opnieuw in veiliger vaarwater te gaan krijgen. Het blijft altijd opletten als dat binnen drie maanden nog altijd niet het geval is bijvoorbeeld, maar het voordeel van de twijfel hebben ze tot op heden zeker nog wel.

Dat mag ook gezegd worden van Wouter Vrancken, die voorlopig vierde staat met KRC Genk. Hij geniet veel vertrouwen binnen het bestuur in Limburg en krijgt tijd om te bouwen, nadat vorig seizoen de titel maar net werd misgelopen. STVV staat voorlopig met goed voetbal knap in het linkerrijtje van de klassering.

Voorlopig veilig: Mark van Bommel, Felice Mazzu

Bij Royal Antwerp FC gaat het een beetje op en af. De 6-0 tegen Standard zal opnieuw voor vertrouwen hebben gezorgd, het Europese parcours is wel een doorn in het oog. De club moet voor het eerst eigenlijk echt omgaan met verwachtingen en bevestigen is altijd moeilijk. Toch moet van Bommel zich geen zorgen maken, tenzij het snel achteruit zou gaan.

Hetzelfde voor Felice Mazzu. De resultaten van Charleroi zijn niet om over naar huis te schrijven, maar hij geniet wel veel respect binnen Het Zwarte Land. Hij lijkt zelf de beste optie om de club dit jaar opnieuw naar veiliger oorden te brengen, een trainerswissel zou eerder voor onrust kunnen zorgen.

Toch maar opletten: Claudio Capaça, Ronny Deila, Jonas De Roeck

RWDM doet het zeker niet slecht dit seizoen, met zeventien punten. Toch is de eigenaar van de Brusselaars (Textor) grillig genoeg om zomaar plots uit te pakken met een ontslag. En dus is het voor de coach altijd opletten, resultaten of niet.

Bij Club Brugge draait het al het hele seizoen niet echt, momenteel staat het team maar zevende. Hier en daar wordt al getwijfeld of Ronny Deila het zal kunnen keren, dus moet er de komende weken beterschap komen. Westerlo staat dan weer op een degradatieplaats en dan is het altijd opletten, al geloven ze bij Westerlo voorlopig nog in Jonas De Roeck. Hij zette er de voorbije twee jaar ook genoeg neer om krediet te krijgen, aan vechtlust ontbreekt het De Kemphanen zeker nog niet.

Op de wip: Carl Hoefkens, Florian Kohfeldt

Bij Standard is de 6-0 op bezoek bij Antwerp hard aangekomen. Is dat de schuld van Carl Hoefkens? Neen, zeker niet. Maar zeker de Franstalige media roepen wel al om het ontslag van de coach. En dan begint het in de Vurige Stede sowieso te rommelen, ook al is er met de huidige kern van Standard geen kans om écht voor Europees voetbal te gaan. Het probleem dat ook de vorige coaches al hadden overigens.

Het meest precair is misschien nog de situatie van Florian Kohfeldt. Na een sterke start (10 op 15) werd amper 4 op 30 gepakt. Enkel thuis tegen Charleroi werd nog gewonnen, het zal snel beter moeten om ook dit jaar degradatie te gaan ontlopen. Hij zag de voorbije maanden al verschillende 'frustrerende avonden'.