Transferalarm: Gent, Genk, Standard, Anderlecht en Club Brugge willen dezelfde speler inlijven

We mogen stilaan opnieuw gaan denken aan de volgende transfermercato. En deze winter zou het wel eens kunnen knallen in België. Zo zitten er niet minder dan vijf teams achter dezelfde speler aan. En dat is geen toeval.

Elke ploeg in de Jupiler Pro League kan wel versterking gebruiken en zeker in de verdediging zijn er heel wat ploegen die er graag wat bij willen. Daarbij komen heel wat teams nu in hetzelfde vaarwater terecht, zo blijkt.

De 21-jarige Nathaniel Adjei is zo'n speler die in de belangstelling staat van heel wat teams uit de Jupiler Pro League. De Ghanese verdediger speelt momenteel nog bij Hammarby in de Zweedse eerste klasse en speelde daarmee deze zomer nog in de voorrondes van de Conference League tegen Twente.

Hele Belgische top wil hem

De Ghanees ligt nog tot midden 2026 onder contract bij Hammarby. Zijn marktwaarde wordt op 800.000 euro geschat door Transfermarkt, maar zou mogelijk een veelvoud moeten gaan opleveren voor de Zweedse club. Er wordt al gesproken van bedragen van drie à vier miljoen euro.

Zeker bij Anderlecht zijn ze zeker geïnteresseerd en dus kan Fredberg zijn Scandinavische contacten proberen aanspreken om Adjei binnen te lepelen. Maar de binnenlandse concurrentie is dus groot, want ook Standard, Genk, Gent en Club Brugge zouden wel wat in hem zien.

Met onder meer Celtic, Rangers FC, Leeds United, Sunderland, Queens Park Rangers, Middlesbrough, Preston North End en Bologna zouden er volgens Zweedse bronnen nog meer ploegen achter de Ghanese verdediger aanzitten.

En dat is niet onlogisch, want de centrale verdediger kan zowel links als rechts centraal uit de voeten en kan ook als rechtsachter fungeren. Daarmee is de jongeling zeer gegeerd. Afgelopen seizoen scoorde hij één goal voor Hammarby en speelde hij 26 wedstrijden, goed voor 1794 speelminuten.

Adelbrieven

We staken ook eens ons licht op in Zweden en kregen nog meer positieve zaken te horen van de 21-jarige verdediger. Naast zijn polyvalentie valt hij ook op met zijn snelle bewegingen en kwieke uitvoetballende acties.

De speler van 1.91 meter heeft bovendien op jonge leeftijd al de nodige atletische vermogens, waarmee hij ook in België zijn mannetje zou moeten kunnen staan.