Van Bommel neemt géén blad voor de mond: "Antwerp mag vooral niet arrogant worden"

STVV en Antwerp FC openen vrijdagavond de voetbalspeeldag. Vooral de landskampioen kan het zich niet veroorloven om opnieuw punten te verliezen. Al maakt Mark van Bommel zich geen zorgen.

Antwerp FC kampeert momenteel op een vijfde plaats in het klassement. De kloof met Union SG bedraagt ondertussen wel elf punten. “We moeten er uiteraard voor zorgen dat die kloof niet nog groter wordt.”

“Maar in de play-offs worden de punten gehalveerd”, panikeert Mark van Bommel nog lang niet in Het Laatste Nieuws. “Bovendien zijn er dit seizoen tien wedstrijden in de nacompetitie. Maar we mogen niet arrogant worden. Antwerp moet er eerst en vooral voor zorgen dat we in die top zes eindigen.”

Roteren voor Champions League-duel? We hebben die luxe niet

The Great Old is dan ook niet van plan om enkele jongens rust te gunnen met het oog op de Champions League-wedstrijd van volgende week tegen Shakhtar Donetsk. “We hebben die luxe niet. Zeker niet als je ziet dat het enorm moeilijk is om ons in Europa staande te houden.”