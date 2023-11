Castro-Montes komt terug op moeilijk afscheid van Gent: "Geprobeerd zo snel mogelijk alles te vergeten"

Alessio Castro-Montes kijkt zondag voor de eerste keer zijn ex-club KAA Gent in de ogen. De rechterflankspeler moest er vertrekken nadat hij naar de B-kern werd verwezen. Een afscheid in mineur.

Castro-Montes had het er wel moeilijk mee. "Mijn vertrek was niet gemakkelijk. Maar dat is verleden tijd, en ik wil dat achter me laten. Ik heb geen spijt, geen negatieve gevoelens. Integendeel, ik ben erg blij om mijn voormalige teamgenoten weer te zien", zegt hij bij Sudpresse.

Dat het niet allemaal liep zoals hij wou, liet wel een zure nasmaak achter. "Het was moeilijk, maar sindsdien heb ik een "klik" gemaakt en kijk ik positief terug op die vier jaar. Ik heb geprobeerd zo snel mogelijk alles te vergeten wat er aan het einde is gebeurd."

Castro-Montes hoopte op waardig afscheid

"Ik had gehoopt dat het op een andere manier zou eindigen. Ik had gehoopt Gent op een mooie manier te verlaten en een waardig afscheid te krijgen. Dat is uiteindelijk niet gebeurd. Ik ben echter nog steeds dankbaar voor mijn oude club, want ik heb daar vier mooie jaren gehad. Ik zal iedereen de hand schudden zondag."