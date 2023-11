Prachtig project! Club Brugge komt met gloednieuw initiatief op de proppen om mensen met een amputatie te steunen

Als voetbalclubs zich inzetten voor de maatschappij, juichen we dat toe. Club Brugge doet dat nu met een project ten dienste van mensen met een amputatie.

De Club Brugge Foundation, de sociaal maatschappelijke werking van blauw-zwart, lanceert een nieuwe voetbalploeg voor mensen met een amputatie. Deze ploeg zal functioneren onder de naam 'Club Brugge Amp Team'. Wie door ongeluk, ziekte of aangeboren afwijking een deel van een ledemaat mist, kan zo toch weer voetballen.

Veldspelers missen (een deel van) hun been en keepers (een deel van) hun arm. Door gebruik te maken van hun krukken, kunnen zij alsnog van het spelletje proeven. Het Club Brugge Amp Team zal al een eerste internationale toernooi spelen in het amputatievoetbal.

Welkom bij onze familie, Club Brugge Amp Team! 🥰💙🖤



Het treft in Keulen teams uit Duitsland, Engeland en Georgië. "Naast de wekelijkse trainingen organiseren we ook gespecialiseerde coaching, verschillende workshops en sociale bijeenkomsten voor het team", zegt Peter Gheysen, Head of Foundation.