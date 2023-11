Van Bommel ongekend streng voor zijn spelersgroep na flauw gelijkspel tegen Sint-Truiden

Voor de interlandbreak leek de trein van Antwerp vertrokken na overwinningen tegen Genk en Standard maar een gelijkspel tegen STVV zorgt ervoor dat de motor toch weer sputtert. En dan vooral de manier waarop.

Na 90 minuten voetballen wist Antwerp maar één keer tussen de palen te trappen. Dat was goed voor een doelpunt maar toch te weinig voor een regerende landskampioen en bekerwinnaar. Dat vond ook Mark Van Bommel. "Als je gedwongen wordt om fouten te maken, is de tegenstander meestal zeer goed. Maar dit lag vaker aan onszelf", is hij meteen streng achteraf.

"Zeker in de eerste heflt", gaat hij verder. "Aanvallend was het gewoonweg ondermaats. We vertraagden in plaats van te versnellen, verstuurden slechte passes en bij dat tegendoelpunt ging er heel veel in een keer mis", somt de Nederlander de fouten op.

"Tactische plaatje klopte"

"Dit heeft niets met tactiek te maken. Het tactische klopte", vertelt een Van Bommel die even van geen ophouden weet. "Dan moet ook nog de dagvorm goed zijn en dan win je bijna alle wedstrijden. Vandaag kwamen we tekort."

Al was het in de tweede helft toch een beetje beter voor de Great Old. "Meteen na rust moesten we profiteren van de kansjes en konden we het onszelf minder moeilijk maken. We hebben nog punten laten liggen maar toen was het voetbal vaak goed. Nu moet het negatieve ook benoemd worden", besluit hij sreng.