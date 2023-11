De basisplaats van Jérémy Doku wordt plots zwaar in vraag gesteld in Engeland

Manchester City speelde zaterdag 1-1 gelijk tegen Liverpool. Jérémy Doku mocht starten en speelde de hele wedstrijd.

Voorafgaand aan de aftrap werd de beslissing van Guardiola om Jeremy Doku in de basis te zetten besproken op Sky Sports.

Voormalig Manchester City-speler Micah Richards gaf eerst zijn mening. "We hebben het over dribbelen, maar Grealish brengt je waar je niet wilt zijn. Als hij van links komt, staat de linkerflank altijd vrij. Als dribbelaar weet je wat Doku gaat doen."

Hij was minder onder indruk van de Rode Duivel. "Hij laat zijn hoofd zakken en beweegt naar links of rechts. Als je snel genoeg bent, kun je hem stoppen. Bij Grealish weet je niet waar hij zich op het veld gaat positioneren. Als verdediger speel ik liever tegen Doku."

Daniel Sturridge, een voormalige speler van beide clubs, is het daar niet echt mee eens. "Ik zie Doku als een grotere bedreiging. Hij is onvoorspelbaar, hij kan je links of rechts passeren. Op snelheid of techniek. Grealish is uitstekend aan de bal, hij vertraagt het spel op zijn tempo en hij brengt veel kalmte. Maar Doku's onvoorspelbaarheid brengt een ander aspect met zich mee."