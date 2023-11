Een speler is ondanks zege de gebeten hond bij RSC Anderlecht: "Zo passief" en "Stamp hem buiten"

RSC Anderlecht won in laatste instantie alsnog van RWDM. Dat het op achterstand kwam? Daar had het in ieder geval niet op gerekend. En er viel wel wat te vertellen over dat tegendoelpunt, ook op de sociale media.