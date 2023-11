Vertonghen wou iets helemaal anders zien van zijn ploegmaats: "Uiteindelijk heb ik het dan maar zelf gedaan"

Anderlecht leek maar niet te kunnen scoren tegen RWDM. De buren parkeerden een bus of twee voor hun doel, maar uiteindelijk kon Luis Vazquez dan toch nog de bevrijdende treffer maken. Op een assist van Jan Vertonghen.

Vertonghen maakte zich een paar keer heel boos op zijn ploegmaats. "Ik had het al gezegd tegen de jongens: we moesten de bal gewoon in de box droppen en van afstand schieten. Ik vond dat we dat te weinig deden. Zo gingen we niet scoren tegen dit RWDM. Maar uiteindelijk was de opluchting groot", aldus Vertonghen.

Niet in het minst bij de kapitein. Vertonghen leverde de assist en ging ostentatief met de armen wijd staan na zijn assist. Om te zeggen: 'kijk, zo doe je dat'. "Ik heb wel redelijk wat matchen als linksback gespeeld en dat kwam nu van pas", zei hij met een knipoog. "Die bal moest aan de tweede paal komen. Aangezien hij daar niet geraakte, heb ik het maar zelf gedaan", lachte hij.

RWDM bleek een veel stuggere tegenstander te zijn dan verwacht. "Ze verdedigden met iedereen. Dan moet je directer spelen en niet te veel breien. Dat hadden we beter kunnen doen."