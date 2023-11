Kevin De Bruyne kondigt terugkeer aan: "Als alles goed gaat..."

Het ziet er goed uit voor Kevin De Bruyne. De Rode Duivel zou de komende weken zijn rentree kunnen maken.

Na het oplopen van een stevige hamstringblessure in de openingswedstrijd van de Premier League geniet Kevin De Bruyne van het leven, maar zijn belangrijkste prioriteit is om zo snel mogelijk weer op het veld te staan.

Hoewel de laatste geruchten een mogelijke terugkeer op 12 december suggereerden, wanneer de Club World Cup begint, lijkt het erop dat deze terugkeer met een paar weken is uitgesteld.

De Bruyne terug na Nieuwjaar

Het nieuws komt rechtstreeks van de speler zelf, die dit weekend in Abu Dhabi was voor de laatste Formule 1 Grand Prix van het seizoen. In een gesprek met Sky Sports F1 gaf KDB goed nieuws: "Als alles goed gaat, hoop ik kort na het nieuwe jaar terug te zijn.