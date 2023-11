'Miron Muslic maakt keuze over zijn toekomst bekend'

Miron Muslic arriveerde vorig seizoen - in september 2022 - bij Cercle Brugge na het vertrek van Dominik Thalhammer en heeft sindsdien een goede reputatie opgebouwd in België. Na kwalificatie voor de Europe play-offs vorig seizoen, staat Cercle momenteel vierde in de Pro League.

Deze resultaten hebben de interesse gewekt van enkele Europese topclubs. Naar verluidt houden teams uit de Serie A en de Bundesliga hem nauwlettend in de gaten.

Desondanks zou Muslic ervoor gekozen hebben om bij Cercle te blijven. De gerenommeerde journalist Fabrizio Romano meldt dat de Oostenrijker akkoord is gegaan met een contractverlenging tot juni 2025.

