Nog meer miserie voor KVK-supporters, Glen De Boeck legt de vinger op de zere wonde: "Daar ontbreekt het ons aan"

De KVK-supporters hadden alles gedaan om de spelers extra te stimuleren. Glen De Boeck en zijn troepen stonden desondanks weer met lege handen. De harde analyse luidt: te weinig kwaliteit voorin.

Een thuismatch tegen Mechelen: dat is net het soort affiche dat Kortrijk winnend moet kunnen afsluiten om niet achterop te hinken in de degradatiestrijd. Van vuurwerk aan de spelersbus tot een ludieke actie om de vestimentaire keuzes van coach De Boeck te steunen: vooraf kwamen er positieve vibes van de KVK-fans.

"De supporters hadden ons voor de match duidelijk gemaakt dat het een heel belangrijke wedstrijd was", knikt Dion De Neve. "We willen dan allemaal goed starten. Mentaal is het moeilijk als het dan na een kwartier 0-2 staat." Uiteindelijk werd het 0-3 en weerklonk achteraf van die voordien positieve aanhang boegeroep in het stadion.

Druk weegt op KV Kortrijk

Terwijl het voor Kortrijk cruciaal is om de supporters achter de ploeg te krijgen. "We moeten meer geven en leren omgaan met de druk", weet João Silva. Ook de trainer van KVK denkt dat dat laatste een sleutelpunt is. "We worden in zulke wedstrijden geconfronteerd met de jeugdigheid van onze spelersgroep", zegt Glen De Boeck.

"Je hebt mensen nodig die opstaan en in een jonge groep gebeurt dat niet. We hebben 65% balbezit en onze fysieke parameters zijn beter dan die van KVM. Als je dan met 0-3 verliest, schort er iets. Wij voetballen om te voetballen. Maar het draait om doelpunten en dat zit er bij veel jongens niet in", situeert het probleem zich voorin.

De Boeck ziet amper schoten op doel

"Het is niet voor niets dat wij de minste gemaakte doelpunten hebben. We hebben na rust op de helft van Mechelen gekampeerd, maar schieten amper drie keer tussen het kader. Dat zegt waar de problemen zich bevinden. Dat is kwaliteit, daar ontbreekt het ons aan. Dat is frustrerend, want ik kan de jongens niets verwijten."