Sam Baro helemaal niet tevreden met beslissing: "Onbegrijpelijk"

KAA Gent beschikt over het modernste stadion van ons land. Een beslissing van De Lijn ligt Sam Baro echter zwaar op de maag.

De Lijn snoeit grondig in de bestaande busritten. Zo zal er vanaf 6 januari volgend jaar geen enkele bus nog in het weekend naar het stadion van KAA Gent rijden.

En dat zint Sam Baro, eigenaar van de Buffalo’s, helemaal niet. “Onbegrijpelijk”, zegt Baro aan Het Nieuwsblad. “We gingen sowieso eens samenzitten met De Lijn om het busvervoer te verbeteren en nu lees ik dat het in plaats van een verbetering zelfs een verslechtering wordt.”

“Ik snap dat De Lijn geen lege bussen wil laten rondrijden, maar met de juiste planning moet het toch mogelijk zijn die bussen op drukke momenten naar het stadion te laten rijden”, gaat Baro verder.

Hij wil dan ook overleggen met de Vlaamse vervoersmaatschappij. “Via sociale media heb ik al eens ‘gezwaaid’ naar De Lijn en ik heb met hun woordvoerder gebeld. Die gaat me in contact brengen met de juiste mensen. Op korte termijn gaan we dus afspreken.”