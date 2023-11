Transfer in de wintermercato? Antwerp-doelman Jean Butez geeft er antwoord op

Jean Butez staat vanavond weer tussen de palen tegen Shakhtar Donetsk. Het duel in Porto miste hij omdat op dat moment zijn dochter Charlotte het levenslicht zag. Hij kan zich op het internationale toneel nog wat in de spotlights zetten, want er komt alweer een transferperiode aan.

Butez leek afgelopen zomer al te gaan vertrekken, maar dat kwam er niet van. Het is geen geheim dat de 28-jarige Fransman nog droomt van een grote transfer. "Er is een mercato in de winter, volgende zomer... Op dit moment ben ik er niet actief mee bezig", zegt hij in HLN.

"Ook m'n makelaar heeft er eigenlijk nog niets van gezegd. We spelen nog bijna tien matchen dit jaar. Daar ligt de focus nu, daarna zien we wel weer. Het hangt af van de wensen van de club en mezelf."

Voor een doelman is het geen evidentie om midden in het seizoen naar een nieuwe club te gaan. "Meestal haal je alleen een doelman bij blessures, of wanneer de coach niet tevreden is. Of er moet ergens een stoelendans in gang worden gezet. Maar inderdaad, de winter is niet de meest populaire transferperiode voor doelmannen."

Butez lijkt dus het seizoen bij Antwerp te gaan uitdoen. Hij heeft er ook nog een contract tot 2026, dus haast heeft hij niet.