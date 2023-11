Reactie Van keuze met pijn in het hart naar hechtheid bij Malinwa: "Vanderbiest goed bevriend met Defour, niet altijd makkelijk"

De keuze om afscheid te nemen van Steven Defour was er zeker één met pijn in het hart. Malinwa heeft x aantal weken later niet enkel 7 op 9 in de competitie, er lijkt ook sprake van hechtheid bij de 'nieuwe' technische staf.

Dat is nodig om zich met gezag tegenover de spelersgroep te staan. Veel veranderde ook niet in de staf: één persoon is weg en één ander persoon kwam in de plaats. Wel de man die nu de leiding heeft. "Ik ben geen moeilijke jongen. Ik kom met iedereen goed overeen", verzekerde Fred Vanderbiest eerder dat het wel goed zou komen. Vorige zondag was het opvallend hoe de coaches na het laatste fluitsignaal mekaar in de armen vielen. Er viel dan ook wat te vieren: een 0-3 zowaar. Toch wil het iets zeggen. "Het is niet altijd makkelijk", verwijst Besnik Hasi naar het trainersontslag dat hem naar Mechelen bracht. "Fred Vanderbiest is ook heel goed bevriend met Steven Defour." © photonews Na het vertrek van laatstgenoemde hebben Vanderbiest & co alles gedaan om de integratie van Hasi te vergemakkelijken. "Ik apprecieer enorm dat die mannen de laatste twee-drie weken mij veel geholpen hebben. Ik wil alles mét hen doen, niets alleen." "Zo zijn de stilstaande fases het werk van Gunter Van Handenhoven", haalt Hasi een voorbeeld aan. "Wij moeten alles benutten wat we kunnen benutten. Ik bespreek ook alles met hen, alleen beslis ik dan op het laatste moment. Ik heb het gevoel alsof ik hen al jaren ken."