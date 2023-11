Woordvoerder Overmars is formeel: Fouten in onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag

De woordvoerder van Marc Overmars is niet te spreken over het onderzoek dat gevoerd werd naar aanleiding van het grensoverschrijdend gedrag van zijn cliënt.

Marc Overmars werd twee weken geleden door de tuchtcommissie van het Instituut voor Sportrechtspraak voor twee jaar geschorst, waarvan één effectief.

De straf telt voorlopig enkel in Nederland, waardoor de activiteiten van Overmars bij Royal Antwerp FC voorlopig niet in gevaar zijn. Al kan de Nederlandse voetbalbond de uitspraak wel doorgeven aan de FIFA en kan die laatste de schorsing ook wereldwijd maken.

Of het zover komt, valt nog af te wachten. Ajax liet in de zaak een onderzoek doen door bureau Bezemer & Schubad. Volgens Frank Neervoort, de woordvoerder van Marc Overmars, is het onderzoek onzorgvuldig gevoerd.

Zo zou Overmars geen kans gekregen hebben om zich te verdedigen. “Het was nauwkeurig en feitelijk geweest als Overmars wél was geïnterviewd”, zegt Neervoort aan De Telegraaf.

Overmars heeft geen toegang tot volledig rapport

Het ISR stuurde ook niet het volledige rapport, maar een samenvatting naar Neervoort. “Er stond dat het gedrag van Overmars wordt bevestigd door de vrouwen en dat Ajax een onveilige werkomgeving was voor vrouwen”, gaat hij verder.

Voglens Neervoort is het onderzoek niet goed gevoerd. “Wat er precies wordt bevestigd en door wie, staat niet vermeld. Het is toch gek dat Overmars een onderzoek dat nota bene over hem gaat niet heeft ontvangen? Je vraagt je af wat er nu in dat rapport staat.”

Volgens Ajax werd het rapport niet aan Overmars bezorgd omwille van privacyredenen. “Het rapport delen past niet bij de afgesproken vertrouwelijkheid en anonimiteit”, klinkt het daar. “Denk daarbij aan de privacy van de medewerkers en ex-medewerkers die zijn geïnterviewd. Omdat Ajax verplicht was mee te werken aan de procedure van het ISR, is gekozen om hen een geanonimiseerde samenvatting te verstrekken.”