Ontslag van Marc Overmars in de maak bij Antwerp? 'Dit staat er in zijn contract'

Marc Overmars werd bij Ajax aan de kant gezet na grensoverschrijdend gedrag. Hij ging snel daarna aan de slag bij Royal Antwerp FC.

Volgens Het Laatste Nieuws is de kans bijzonder klein dat Marc Overmars bij Royal Antwerp FC ontslagen wordt omwille van de schorsing die hij in Nederland opgelopen heeft.

Overmars tekende in februari van 2022 een contract bij The Great Old en toen liep er geen enkele disciplinaire procedure tegen hem. Er kwam ook geen strafklacht binnen. Volgens de krant heeft Overmars open kaart gespeeld bij Antwerp.

Er is in het contract dat met Overmars afgesloten werd wel een ‘side letter’ opgenomen, zo klinkt het. “Een addendum in zijn contract dat specifiek over grensoverschrijdend gedrag gaat. Volgens onze informatie staat in dat contract dat Overmars belooft dat er geen bijkomende zaken uit het verleden zouden bovenkomen. En dat wanneer hij opnieuw over de grens zou gaan, het contract eenzijdig opgezegd zou kunnen worden”, meldt Het Laatste Nieuws.

Op de schorsing in Nederland is deze side letter dus niet van toepassing, omdat het niet over nieuwe feiten gaat die aan het licht kwamen.