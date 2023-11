Belg oogst enorm veel lof: "Hij is de belangrijkste Rode Duivel geworden"

Jérémy Doku is zich in sneltempo aan het ontwikkelen bij Manchester City. Zijn prestaties gaan zeker niet onopgemerkt voorbij.

De knalprestaties van Doku waren een gespreksonderwerp in La Tribune. De analisten kunnen maar geen genoeg krijgen van de jonge winger.

"Hij is een basispion geworden bij Manchester City. Hij heeft zichzelf getransformeerd. Hij is zo’n belangrijke speler voor City geworden en hij is eigenlijk de belangrijkste speler voor onze Duivels. En dat in slechts een paar maanden", vertelde Nordin Jbari.

Stephan Streker vergelijkt hem met een andere geweldige dribbelaar. "Hij doet me denken aan Garrincha. Hij deed altijd hetzelfde. Hij keek naar zijn verdediger en duwde de bal naar voren voordat hij voorzette. Doku doet hetzelfde. Hij duwt de bal en passeert met zijn vurige benen voordat hij voorzet."