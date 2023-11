Hein Vanhaezebrouck laat zich uit over Gift Orban: "Dat was onnodig"

KAA Gent zal het donderdag opnemen tegen Zorja Loehansk. Eén punt is genoeg voor de Buffalo's om Europees te overwinteren. Hein Vanhaezebrouck sprak daags voordien met de pers.

Afgelopen weekend was er heel wat te doen rond Gift Orban. De spits mocht pas in de 84e minuut invallen. Hein Vanhaezebrouck gaf toen wat kritiek op Orban. Woensdag kwam de Gent-coach hierop terug. "Ik heb er zelf te veel commotie rond gemaakt. Die uitleg over dat drukzetten was onnodig", begon hij bij Sporza.

"Het was eigenlijk simpel: als iemand 10 dagen in de lappenmand heeft gelegen en nog maar twee trainingen achter de rug heeft, is het logisch dat die nog niet meteen alles mag spelen. We zijn weer enkele dagen verder en hij zal morgen vermoedelijk wel aan de aftrap staan, daarna zien we wel verder", ging Vanhaezebrouck verder.

"Het is niet gemakkelijk voor hem, hé. Vorig jaar was hij de held en alles wat hij aanraakte, veranderde toen in goud. Nu maakt hij de keerzijde van de medaille mee, maar dat kan hem enkel maar sterker maken voor de toekomst", besluit Vanhaezebrouck daags voor het duel tegen Loehansk.