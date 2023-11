Het vertrouwen is groot bij KRC Genk met oog op belangrijke Europese wedstrijd: "Gekomen voor de drie punten"

KRC Genk zal het donderdag opnemen tegen en in Fiorentina. Het belooft een spannende wedstrijd te worden, gezien wat er op het spel staat.

KRC Genk kan maar beter winnen als om een Europese winter mee te maken. Dat weet ook Bilal El Khannouss. Hij stond de pers al even te woord in aanloop naar de wedstrijd.

"Fiorentina is een goeie ploeg en we spelen uit, maar we zijn naar hier gekomen voor de drie punten en gaan er alles aan doen om te winnen", vertelde hij volgens HLN.

"Het is een andere competitie, een andere ploeg. Ik merk in de kleedkamer wel de wil om iets te laten zien. We zijn klaar om morgen alles te geven", gaat de 19-jarige middenvelder verder.

Thuis werd het 2-2 na een redelijk open wedstrijd. "Wat ik daar nog van weet is dat Fiorentina zelf een voetballende ploeg is. We moeten profiteren van de ruimte die we krijgen", besluit El Khannouss.