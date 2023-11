Goed en slecht nieuws bij Anderlecht voor wedstrijd tegen Westerlo

Anderlecht moet morgen al aan de slag tegen Westerlo. Brian Riemer gaf donderdag al een update uit zijn ziekenboeg en daar kwam zowel goed als slecht nieuws uit.

Beginnen met het goede: topschutter Kasper Dolberg is fit en klaar om te spelen. De Deen kreeg tegen RWDM een flinke tik tegen de enkel en die begon op te zwellen, maar na een paar dagen rust trainde hij intussen weer voluit mee en kan starten.

Slechter nieuws is er over Thorgan Hazard. Hij heeft nog steeds last van zijn knieblessure en zal ook tegen Westerlo nog gespaard worden. Net als Francis Amuzu, die een spierblessure had. Waarschijnlijk zijn ze beiden wel inzetbaar tegen Standard.

Yari Verschaeren heeft zijn test met de RSCA Futures tegen Zulte Waregem dan weer met glans doorstaan en zal in de kern zitten voor de verplaatsing naar de Kempen.